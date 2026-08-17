إصابة وفقدان 11 شخصا إثر تصادم قاربين ترفيهيين في "كان" الفرنسية

أُصيب 10 أشخاص وفُقد آخر، اليوم الاثنين؛ إثر تصادم قاربين ترفيهيين في مدينة (كان) الفرنسية.

وأفادت المحافظة البحرية للبحر الأبيض المتوسط - حسبما ذكرت صحيفة (لوفيجارو) الإخبارية الفرنسية - بأن التصادم وقع في خليج كان (ألب ماريتيم) واستدعى حشد موارد إنقاذ كبيرة.. مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة للبحث عن الشخص المفقود.

وأضافت المحافظة - في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - أنه تم إطلاق "عملية إنقاذ كبيرة" تحشد الموارد الجوية والبرية والبحرية قبالة "ثيول سور مير" في خليج كان، المعروف أيضا باسم خليج لا نابول.

يذكر أن المحافظة البحرية للبحر الأبيض المتوسط تعد السلطة الحكومية المسئولة عن تنظيم الأمن وحماية البيئة وتنسيق عمليات الإنقاذ وإنفاذ القوانين في المياه الفرنسية المتوسطية، ومقرها الرئيسي في مدينة (تولون).