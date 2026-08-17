تباطؤ شديد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب هجمات على ناقلات نفط

كشفت بيانات متخصصة عن قطاع الشحن العالمي اليوم، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تباطأت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط، في وقت تعثرت فيه المحادثات الأمريكية الإيرانية لحل النزاع في الشرق الأوسط.

وأفادت شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن العالمية، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، بأن مضيق هرمز شهد عبور خمس سفن محملة بالبضائع أمس الأول السبت، فيما مضى أمس الأحد دون مرور أي سفينة، مقارنة بـ31 سفينة في عطلة الأٍسبوع الماضي.

وقالت وكالة "بلومبيرج" إن السفن التي عبرت المضيق يوم السبت تضمنت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة، قامت بتعطيل نظام التعريف الآلي الخاص بها، إضافة إلى ناقلة غاز عملاقة ترفع العلم الهندي استخدمت المسار الإيراني، وفق بيانات "كيبلر".

وأفادت "كيبلر" أن ناقلة صغيرة محملة بزيت الوقود الإيراني خرجت ضمن السفن الخمس.

وقالت "بلومبيرج" إن حركة الملاحة بدت متوقفة تقريبا بعد أن أعلنت الإمارات عن تعرض ثلاث سفن تابعة لشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) لهجمات أثناء عبورها الأسبوع الماضي.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تستمر في فرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى.

وتشير الوكالة إلى أن بعض السفن قد تمر عبر مضيق هرمز دون رصدها مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، لكن الأرقام لا تزال بعيدة كل البعد عن أكثر من 130 سفينة يوميا كانت تعبر المضيق قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير.

جدير يالذكر أن مضيق هرمز كان يمر عبره خمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب