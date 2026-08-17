كوريا الجنوبية: مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين جراء انهيار أرضي في مدينة جيوجي

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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين؛ جراء انهيار أرضي نجم عن الهطول الكثيف للأمطار في مدينة جيوجي بمقاطعة جيونجسانج.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الكورية - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ - بأن مدينة جيوجي سجلت رقما قياسيا بلغ 124.5 مليمترا من الأمطار في الساعة، وهو مستوى لا يحدث إلا مرة واحدة كل 200 عام.

كما شهدت أجزاء من جزيرة جادوك في مدينة بوسان، ومدينة تونجيونج في مقاطعة جيونجسانج هطول أمطار بلغ معدلها حوالي 100 مليمتر في الساعة، مما أدى إلى وقوع انهيارات أرضية وفيضانات وأضرار أخرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار غزيرة بمعدل 50 مليمترا في الساعة خلال النهار، لا سيما على طول ساحل مقاطعة جيونجسانج وجزيرة جيجو.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والسلامة تفعيل المستوى الأول من حالة التأهب للاستجابة للطوارئ في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة، متعهدة باستجابة شاملة حتى انحسار الأمطار واستكمال جهود التعافي.