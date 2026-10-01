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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعيين وتجديد تكليف قيادات أكاديمية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مجموعة من القرارات التنفيذية الجديدة بشأن تعيين وتجديد تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام قيادية ورئاسة مجالس الأقسام العلمية والإشراف على عدد من الوحدات والمراكز المتخصصة بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك في إطار دعم انتظام العمل الأكاديمي والبحثي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بمختلف قطاعات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص جامعة المنوفية على الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري، والاستفادة من الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات في مختلف التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، ودعم العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرة الكليات والمعاهد والوحدات المتخصصة على تحقيق أهدافها وفق خطط الجامعة الاستراتيجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اختيار القيادات الأكاديمية ورؤساء الأقسام يستند إلى دعم الكفاءات العلمية والخبرات المتخصصة، بما يضمن استمرارية العمل وانتظامه، ويعزز من قدرة الأقسام والوحدات على أداء أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق مستهدفات الجامعة، خاصة في ظل ما تشهده من توسع في برامجها الأكاديمية والبحثية وسعيها المستمر لتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً. 

وشملت القرارات تجديد تعيين الدكتورة أمل عيسى سعفان رئيساً لمجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة. 

وتكليف الدكتورة مروى محمد محفوظ  الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بالجامعة للقيام بعمل رئيس مجلس القسم حتى نهاية العام الجامعي 2026/2027 أو لحين وجود أستاذ بالكلية أيهما أقرب. 

وفي معهد الكبد القومي، أصدر رئيس الجامعة قراراً بتكليف الدكتورة سمر إبراهيم محمد غانم برئاسة قسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية والمشخصات الجزئية، إلى جانب تكليف الدكتور أحمد صلاح الدين عبد الجواد بالقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الطب المعملي بالمعهد. 

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور إبراهيم عبد العزيز إسماعيل النجار بالقيام بأعباء رئاسة مجلس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق. 

وفي معهد الأورام، شملت القرارات تجديد ندب وتكليف الدكتور رضا عبد اللطيف إبراهيم الغمريش رئيساً لمجلس قسم الإحصاء الطبي ووبائيات السرطان، وتجديد تكليف الدكتور صادق عبد المسيح صادق للقيام بعمل رئيس مجلس قسم الطب التلطيفي، بالإضافة إلى تجديد تكليف الدكتورة عزة محمد كامل عبد الله للقيام بعمل رئيس مجلس قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد. 

وعلى مستوى الوحدات والمراكز المتخصصة بالجامعة، قرر الدكتور أحمد فرج القاصد تجديد تكليف الدكتور طارق أحمد إبراهيم العدوي بالإشراف على وحدة إدارة المشروعات والتعاون الدولي بالجامعة. 

وأكد رئيس جامعة المنوفية أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرارات كل فيما يخصه، اعتباراً من تواريخ صدورها، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية الأداء وتحقيق المستهدفات الأكاديمية والبحثية والإدارية للجامعة.

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