خلافات الميراث.. القبض على عاطل تعدى على شقيقة وزوجته بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض ويقوم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين بالطريق العام بالمنوفية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبسؤاله أقر بتضرره من (شقيقه) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة زوجته "بجرح قطعى بالذراع" ، لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية") ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 26 سبتمبر المنقضى على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





