محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم جهود التنمية

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية ، وتعزيز جهود خدمة المجتمع الأسوانى ودعم مسيرة التنمية على أرض المحافظة .

الأكاديمية شريك أساسى فى تحقيق التنمية المنشودة

وخلال اللقاء الذى حضره أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية ، أكد المهندس عمرو لاشين على الدور المحورى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجالات التعليم والبحث العلمى بإعتبارها شريكاً أساسياً لأجهزة المحافظة فى دعم جهود التنمية وتحقيق أهدافها المنشودة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية .

إشادة بمساندة الأكاديمية لمختلف مجالات العمل العام



وأشاد محافظ أسوان بالمساندة الواضحة التى تقدمها الأكاديمية لمختلف مجالات وقطاعات العمل العام بالمحافظة ، فضلاً عن حرصها على تأهيل أبنائنا الطلاب وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، بما يساهم فى إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية ، والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوصول بها إلى أفضل المستويات العلمية والحياتية ، ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى الذى تشهده الدول المتقدمة .

استمرار تقديم الإستشارات العلمية والهندسية للمشروعات التنموية

من جانبه ، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لتأكيده على دعم جهود الأكاديمية ورؤيتها المتكاملة ، مؤكداً أن فرع الأكاديمية بأسوان على جاهزية كاملة لمواصلة تقديم الاستشارات الهندسية والعلمية النموذجية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض المحافظة ، وفق أسلوب علمى محكم ومنهجى بما يساهم فى تحقيق أفضل النتائج والثمار الإيجابية فى أسرع وقت ، ويدعم جهود التنمية داخل المحافظة باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية .