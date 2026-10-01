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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يطمئن على مصابي حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحى بطريق أسوان - أبو سمبل

حادث
حادث
محمد عبد الفتاح

اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على حالة المصابين في حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحى بطريق أسوان أبو سمبل البرى، على بعد نحو 7 كم من قرى كركر، حيث تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة .

12 مصاباً بينهم 3 مصريين و9 من الصين

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً، من بينهم 3 مصريين و9 من الجنسية الصينية ، حيث تم على الفور بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات وتقديم أوجه الرعاية المطلوبة لهم.

توجيهات بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين

ووجه المهندس عمرو لاشين بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية للمصابين ، والتعامل الفورى مع أى تداعيات صحية للحالات، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لحالتهم داخل المستشفى، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات طبية وعلاجية، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

سرعة التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى

وشدد محافظ أسوان على أهمية التعامل السريع والفورى مع مثل هذه الحوادث ، وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات المتخصصة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة ، مع إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة الموقف والتعامل مع أى مستجدات ، بما يضمن توفير أعلى درجات الرعاية لأى حالة مصابة . 

محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحى بطريق أسوان - أبو سمبل، ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لـ12 مصاباً، بينهم 3 مصريين و9 من الصين لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

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