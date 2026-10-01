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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل الاستماع لـ أصحاب المشكلات ويقدم حلول فورية

محافظ بورسعيد يواصل «سلسلة الخير» .. من شكوى المواطن إلى قرار فوري وحلول مباشرة
محافظ بورسعيد يواصل «سلسلة الخير» .. من شكوى المواطن إلى قرار فوري وحلول مباشرة
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة اللقاءات المباشرة مع المواطنين، في إطار نهج يقوم على التواصل المستمر والاستماع إلى أصحاب المشكلات عن قرب، سواء من خلال اللقاءات الفردية أو الجماهيرية، والتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها واحتياجاتها، بما يؤكد أن باب المحافظ مفتوح أمام المواطنين، وأن صوت المواطن يمثل نقطة انطلاق لاتخاذ القرار التنفيذي المناسب

جاء ذلك بحضور  رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام و عدد من الجهات المختصة

لقاءات فردية وجماهيرية .. باب المحافظ مفتوح للجميع والاستماع للمواطنين مستمر دون حواجز

واستقبل  المحافظ عددٱ من أبناء المحافظة، حيث استهل اللقاء بتوزيع المساعدات المالية والغذائية واللحوم لعدد من الحالات المستحقة، وشهدت اللقاءات  عددًا من الحالات المتنوعة، من بينها حالات مرضية وإنسانية وطلبات مرتبطة بالعمل والتأمينات والإسكان والإيجارات، حيث جاءت أبرز المطالب والإجراءات على النحو التالي:

 شكوى مريض سرطان وتأجيل عملية منظار

 عرض أحد المواطنين تأجيل إجراء عملية منظار لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وطلب سرعة تحديد موعد العملية؛ ووجه المحافظ على الفور  بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة  والعمل على سرعة توفير المستلزمات الصحية وتحديد الموعد المناسب وفقًا للحالة الطبية وتذليل كافة العقبات

 مشكلة صرف العلاج بالتأمين الصحي

 

مواطن يعاني من قصور بالشريان التاجي وانزلاق غضروفي، وزوجته مريضة بالضغط والسكر، ويواجهان صعوبة في صرف العلاج بسبب مديونية؛ ووجه المحافظ ببحث الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية مناسبة تضمن استمرار الحصول على العلاج وبحث تيسير الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة

 شاب يعاني من الديون ويبحث عن عمل وسكن:

 عرض مواطن ظروفه المعيشية الصعبة ووجود أعباء مالية وقروض؛ ووجه المحافظ ببحث إمكانية تقديم الدعم المتاح للحالة ودراسة فرص المساعدة وتوفير عمل مناسب للشاب

 شكوى بشأن فرصة تعيين:

 تقدمت إحدى المواطنات بشكوى تتعلق بعدم حصولها على فرصة تعيين رغم تفوقها الدراسي وتقدمها لعدد من المسابقات؛ ووجه المحافظ بفحص موقفها ومراجعة ما إذا كانت هناك فرص عمل أو مسابقات تنطبق عليها وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

شكوى من ذوي الهمم دون معاش أو عمل:

 مواطن من ذوي الهمم تعرض لحادث ويعاني من ظروف صحية حالت دون العمل أو الحصول على معاش؛ ووجه المحافظ ببحث موقفه بالتنسيق مع التضامن والتأمينات لبيان مدى استحقاقه للدعم أو المعاش المقرر قانونًا

 فتاة في رحلة علاج من السرطان: 

طلبت شابة يتيمة الأب، تبلغ 26 عامًا، مساعدة مالية لمواجهة تكاليف علاجها بعد رحلة علاج طويلة شملت العلاج الكيماوي والمناعي وزراعة النخاع؛ وقرر المحافظ تقديم المساندة والدعم اللازم للحالة ودراسة احتياجاتها العلاجية والمعيشية

 أسرة تضم أبناء من ذوي الإعاقة:

 تقدمت إحدى المواطنات بطلب لقاء المحافظ لعرض ظروفها الصحية والمعيشية، مع وجود ابنين من ذوي الإعاقة؛ ووجه المحافظ ببحث الحالة وتقديم أوجه الدعم الممكنة وفقًا للإمكانات والقواعد المنظمة

 طلب مساعدة لمواجهة الظروف المعيشية:

 عرض أحد المواطنين ظروفه الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة؛ ووجه المحافظ بدراسة الحالة وبحث إمكانية تقديم مساعدة من الجهات المختصة

 شكوى من ارتفاع القيمة الإيجارية لصيدلية بالمناخ:  

ووجه المحافظ بفحص موقف الوحدة والقيمة الإيجارية ومراجعة الأمر من خلال الجهة المختصة

 توفير مقر لجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة:

 تقدمت جمعية «نور الرحمن» بطلب لتوفير مقر، سبق توجيهه إلى مديرية التضامن دون مستجدات؛ ووجه المحافظ بمتابعة الطلب مع الجهات المختصة وبيان موقفه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير

 طلبات نقل وانتداب:

 شملت اللقاءات طلبات للعاملين بشأن النقل من المنطقة الصناعية إلى جمعية المعاشات، والانتداب من حي العرب إلى جمعية المعاشات لمدة عام؛ ووجه المحافظ بفحص الطلبات وفقًا لاحتياجات العمل واللوائح المنظمة

 عامل مؤقت بمكتبة مصر العامة منذ عام 2009: 

تقدمت إحدى العاملات بطلب بشأن استمرار عملها بعقد مؤقت ورغبتها في الالتحاق بالعمل بديوان عام المحافظة؛ ووجه المحافظ ببحث موقفها القانوني والإداري ودراسة إمكانية الاستفادة من خبراتها وفقًا للقواعد المنظمة

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لنهج محافظ بورسعيد في التواصل المباشر مع المواطنين وعدم الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات، حيث يحرص المحافظ على الاستماع إلى تفاصيل كل حالة، وتوجيه المسؤولين بسرعة فحصها، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضية والأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على إزالة أسباب المعاناة في إطار القانون والإمكانات المتاحة

ويؤكد محافظ بورسعيد أن المواطن شريك أساسي في منظومة العمل التنفيذي، وأن استمرار اللقاءات الفردية والجماهيرية يأتي بهدف التعرف على المشكلات من مصادرها، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرسخ جسور الثقة والتواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

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