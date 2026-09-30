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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بمنطقة اللنش وأبراج الإسكان الاجتماعي

محافظ بورسعيد يوجه بالالتزام بالجدول الزمني وسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة
محافظ بورسعيد يوجه بالالتزام بالجدول الزمني وسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع بمنطقة اللنش وأبراج الإسكان الاجتماعي بحي المناخ، وذلك لمتابعة انطلاق أعمال التطوير والوقوف على مستجدات التنفيذ، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بمختلف المناطق

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات  بمنطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه بالالتزام بالجدول الزمني وسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بالمنطقة، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة من أعمال التطوير

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون شركة النظافة بسرعة رفع كافة المخلفات المتواجدة بمحيط منطقة اللنش وأبراج الإسكان الاجتماعي، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة ويضمن توفير بيئة لائقة للمواطنين

وأكد المحافظ أن أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، وتحسين مستوى الحركة المرورية، ورفع كفاءة المناطق السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد

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