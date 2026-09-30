سامح سيدهم يحصد برونزية بطولة العالم للبلياردو

حقق بطل نادي سموحة سامح سيدهم المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للبلياردو، المقامة في فرنسا، ليضيف إنجازًا عالميًا جديدًا إلى سجل أبطال نادي سموحة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز أبطال سموحة وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، ويمثل فخرًا كبيرًا للنادي والرياضة المصرية، متمنين لبطلنا دوام التوفيق ومزيدًا من الإنجازات والبطولات ورفع اسم نادي سموحة ومصر عاليًا.

ويتكون الجهاز الفني والإداري:

سامر كمال رئيس الجهاز



لواء/ أحمد عبد الله مساعد رئيس الجهاز للبليارد الفرنسي

أحمد سعيد مساعد رئيس الجهاز للبليارد السنوكر

وحيد صبحي إداري الفريق

ويتقدم مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة الدكتور محمد بلال، بخالص التهاني إلى البطل سامح سيدهم، متمنين له دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح والإنجازات في البطولات المقبلة.