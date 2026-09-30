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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معًا نحافظ على بورسعيد.. أبو ليمون: سرقة الكهرباء ليست توفيرًا بل جريمة تهدد الجميع

سرقة التيار الكهربائي تُهدر المال العام وتؤثر على كفاءة الخدمة
سرقة التيار الكهربائي تُهدر المال العام وتؤثر على كفاءة الخدمة
محمد الغزاوى

أهاب اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بالمواطنين، ضرورة الامتناع عن سرقة التيار الكهربائي أو إجراء أي توصيلات غير قانونية، لما تمثله من مخالفة جسيمة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

سرقة التيار الكهربائي تُهدر المال العام وتؤثر على كفاءة الخدمة

وأكد محافظ بورسعيد ، أن التوصيلات العشوائية وغير المرخصة تعد أحد أبرز أسباب الحرائق وحوادث الصعق الكهربائي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استقرار الشبكة الكهربائية، وانخفاض كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على الجميع.

وشدد محافظ بورسعيد على أن سرقة الكهرباء تمثل اعتداءً على المال العام وحقوق المواطنين الملتزمين، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة وفقًا للقانون.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على مرافق الدولة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون هو السبيل لضمان تقديم خدمات مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة صور التعدي على المرافق العامة، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المجتمع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الكهرباء

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