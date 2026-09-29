وكيل تعليم بورسعيد: أولوية لدعم الطلاب في مهارات القراءة والكتابة

واصل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط وجاهزية المدارس وانتظام اليوم الدراسي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة ومحفزة للطلاب.

وبدأ الأستاذ محمود بدوي جولته التفقدية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة، يرافقه الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، بحضور الأستاذة ميرفت تفاحة مدير المدرسة، التى تضم المدرسة ٨٢١ طالبًا وطالبة موزعين على ١٩ فصلًا دراسيًا.

وكيل تعليم بورسعيد يواصل جولاته الميدانية .. ويؤكد أولوية دعم الطلاب في مهارات القراءة والكتابة

وخلال الجولة، تابع مدير المديرية انتظام اليوم الدراسي ومدى جاهزية الفصول لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالانضباط داخل المدرسة، والاهتمام بالمظهر العام للطلاب، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تدعم انتظام العملية التعليمية وتحقق الأهداف التربوية المنشودة.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن رعاية الطلاب ومتابعة مستواهم التعليمي تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل المدارس، مشددًا على ضرورة الاكتشاف المبكر للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم في مهارات القراءة والكتابة، والعمل على متابعتهم بصورة مستمرة منذ اليوم الأول للدراسة، وتنفيذ البرامج والإجراءات اللازمة للارتقاء بمستواهم ، باعتبارها الركيزة الأولى لبناء تعلم حقيقي ومستدام.