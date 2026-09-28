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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط 90 كجم هياكل وأحشاء دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. حملة رقابية حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق
بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. حملة رقابية حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق
محمد الغزاوى

تمكنت حملة رقابية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من ضبط كميات من المأكولات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد؛ وبناءً على تعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

و أسفرت الحملة عن ضبط هياكل وأحشاء ورؤوس دواجن معروضة للبيع داخل ٢٤ كيسًا أبيض شفافًا بإجمالي وزن بلغ نحو ٩٠ كجم.

و كشف التقرير الفني للجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المرافقة للحملة عن وجود تغير واضح في اللون والرائحة، مما يؤكد حدوث تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. حملة رقابية حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق

حيث  تبين عدم تدوين أي بيانات على الأكياس تفيد بمصدر السلعة أو تاريخ الإنتاج والانتهاء.

المخالفات القانونية: تشكل الواقعة مخالفة لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، والقرار الوزاري رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٤.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات المقررة.

واكدت المديرية أن سلامة الغذاء تبدأ من معرفة مصدر السلعة وبياناتها، داعية المواطنين لعدم الاعتماد على الشكل الخارجي فقط، والتأكد من سلامة العبوة وطريقة الحفظ، والإبلاغ الفوري عن أي سلعة مشتبه بها.

📞 قنوات الإبلاغ عن المخالفات التموينية:
جهاز حماية المستهلك: ⁠19588⁠
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: ⁠16528⁠ أو عبر الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg أو تطبيق «في خدمتك».

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