محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد .. ويؤكد دعم المحافظة المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، و نواب رئيس الجامعة، والمهندس محمد السيد، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة

واستهل الاجتماع باستعراض جدول الأعمال وأجندة مجلس الجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات المرتبطة بسير العمل داخل الجامعة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالعملية التعليمية والأكاديمية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الجامعي وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع

المحافظ يشيد بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ بورسعيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة تمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية بالمحافظة، من خلال ما تقدمه من خبرات علمية وأكاديمية وبحثية تسهم في التعامل مع مختلف القضايا والملفات التنموية

وأكد المحافظ أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يحقق التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة بورسعيد في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد والجامعة، ومواصلة العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة، ويعزز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خدمة المجتمع