محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا إعادة تأهيل منزل سيدة تضررت من حريق وحدتها السكنية بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، السبت، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الحرية بحي المناخ، والتي سبق أن وجه برفع كفاءتها عقب تعرضها لحريق تسبب في أضرار بالمسكن، وذلك في إطار حرصه على الاستجابة لاستغاثات المواطنين ومتابعة الحالات الإنسانية ميدانيًا.

وتعود تفاصيل الحالة إلى استغاثة إحدى السيدات من أبناء محافظة بورسعيد، عقب تعرض منزلها لحريق بمنطقة الحرية، وما ترتب عليه من أضرار بالوحدة السكنية، حيث استقبلها اللواء إبراهيم أبو ليمون بمكتبه، واستمع إلى تفاصيل شكواها واحتياجاتها، ووجه على الفور برفع كفاءة الوحدة وإعادة تأهيلها من خلال إحدى شركات المقاولات، للتخفيف من آثار الحريق ومساعدتها على استعادة مسكنها.

المحافظ يشدد على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة المسكن على أعلى مستوى و في أقرب وقت

ولم يكتفِ المحافظ بالتوجيهات الصادرة بشأن الحالة، بل حرص خلال جولته الميدانية اليوم على تفقد الوحدة بنفسه، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، تأكيدًا على استمرار متابعة الاستغاثة حتى تتحول الاستجابة إلى واقع ملموس للمواطن.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة، وتنفيذها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع متابعة مختلف مراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وعودة الوحدة إلى حالتها المناسبة.

وتعكس هذه المتابعة حرص محافظ بورسعيد على أن تظل استغاثات المواطنين محل متابعة حتى بعد إصدار التوجيهات، من خلال الانتقال إلى مواقع الحالات والوقوف على تنفيذ الحلول ميدانيًا، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين.