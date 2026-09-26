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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش عددا من الملفات للنهوض بمنظومة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية

محافظ بورسعيد يستمع لشكوى مواطن بشأن مستحقاته المالية لدى إحدى شركات المقاولات.. ويتواصل مع الشركة على الفور
محافظ بورسعيد يستمع لشكوى مواطن بشأن مستحقاته المالية لدى إحدى شركات المقاولات.. ويتواصل مع الشركة على الفور
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها في ضوء القواعد والإجراءات القانونية

جاء ذلك بحضور النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب و المهندسة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

محافظ بورسعيد يستمع لشكوى مواطن

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى شكوى أحد المواطنين بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية من جهة عمله بإحدى شركات المقاولات، حيث تواصل المحافظ على الفور مع مسؤولي الشركة لبحث تفاصيل الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل المشكلة وتمكين المواطن من الحصول على مستحقاته، وفقًا للقانون.

كما ناقش المحافظ، عددًا من الملفات المرتبطة بالقطاع الصحي، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث عدد من الملفات الخاصة بـمنظومة التأمين الصحي الشامل والتأمينات الاجتماعية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن خدمة المواطن والاستجابة لمطالبه تأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على استمرار اللقاءات الجماهيرية والفردية، ومتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة مباشرة، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول جادة وفعالة، بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد لقاء المواطنين

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