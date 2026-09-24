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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد تكرّم الفائزين بمسابقة «أفضل فناء مدرسي».. ومدرسة الشهيد أسامة عيد تتصدر

بدوي يكرّم الفائزين في مسابقة «أفضل فناء مدرسي».. ومدرسة الشهيد البطل أسامة عيد تتصدر المنصة على مستوى بورسعيد
بدوي يكرّم الفائزين في مسابقة «أفضل فناء مدرسي».. ومدرسة الشهيد البطل أسامة عيد تتصدر المنصة على مستوى بورسعيد
محمد الغزاوى

كرّم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بمكتبه بديوان المديرية، الفائزين بالمركز الأول في مسابقة «أفضل فناء مدرسي» على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، تقديرًا لما قدموه من نماذج متميزة عكست الاهتمام بالبيئة المدرسية والأنشطة الرياضية والتربوية، وذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة ولاء سيف مدير إدارة الأنشطة التربوية، والأستاذ أشرف رشاد موجه عام التربية الرياضية، أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على المسابقة.

وشملت المسابقة منافسة بين مدارس المرحلة الابتدائية بمختلف الإدارات التعليمية، لإظهار أفضل الممارسات في استثمار وتطوير الأفنية المدرسية، من خلال الرسومات الجدارية وتخطيط الملاعب الرياضية وتوظيف الألوان بصورة جمالية تعكس الاهتمام بنشاط التربية الرياضية والأنشطة التربوية داخل المدارس. وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة الشهيد البطل أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية «الواصفية» بالمركز الأول بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية بالمركز الأول بإدارة شمال التعليمية، ومدرسة يوسف عاشور الابتدائية بالمركز الأول بإدارة بورفؤاد التعليمية، ومدرسة محمد فريد الابتدائية بالمركز الأول بإدارة الزهور التعليمية، ومدرسة الإمام الحسين الابتدائية بالمركز الأول بإدارة جنوب التعليمية، ومدرسة الصبيحة الابتدائية بالمركز الأول بإدارة بحر البقر التعليمية.

بدوي يكرّم الفائزين في مسابقة «أفضل فناء مدرسي».. ومدرسة الشهيد البطل أسامة عيد تتصدر المنصة على مستوى بورسعيد

وخلال مراسم التكريم، كرّم محمود بدوي الفائزين بالمركز الأول على مستوى كل إدارة تعليمية، ومنحهم درع التميز تقديرًا لجهودهم وتميزهم في المسابقة، مؤكدًا أن الارتقاء بالبيئة المدرسية لا ينفصل عن جودة العملية التعليمية، وأن الأنشطة التربوية والرياضية تمثل أحد المسارات المهمة في بناء شخصية الطالب وتنمية مواهبه وقدراته.

كما حظيت رانيا العربي، مديرة مدرسة الشهيد البطل أسامة عيد عبد الرحمن التابعة لإدارة شرق التعليمية، وفريق العمل المعاون لها بتكريم خاص عقب تحقيق المدرسة المركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد، إلى جانب حصولها على المركز الأول على مستوى إدارة شرق التعليمية، حيث سلّمها الأستاذ محمود بدوي درع التميز والإبداع، تقديرًا لما حققته المدرسة من نموذج متميز في المسابقة، وما عكسته من روح جماعية وجهد تربوي أسهم في الوصول إلى قمة الترتيب على مستوى المحافظة.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد فناء مدرستي

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