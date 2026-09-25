خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية في بورسعيد

بدأت أعمال فرش طبقة السن ودكّها بامتداد شارع ستالينجراد، بحي المناخ فى محافظة بورسعيد تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وذلك بالمسافة الممتدة من جهة أبراج وعمارات الحرية وعمارات السيدة زينب وحتى نهاية الشارع بحي المناخ

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد المتواصلة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

بدء فرش طبقة السن ودكّها تمهيدًا للرصف بامتداد شارع ستالينجراد،

وتأتي الأعمال ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية، وإعادة تأهيل الشوارع التي تحتاج إلى تدخلات إنشائية، بما يسهم في تحسين حركة السير، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وتتواصل أعمال التجهيز وفقًا لمراحل التنفيذ المقررة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الطريق ويخدم سكان المناطق المحيطة والمرتادين للشارع