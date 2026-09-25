«الشناوي منتهي.. ومعنديش نجوم في المنتخب».. 5 تصريحات نارية لحسام حسن قبل مباراة أنجولا

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من الجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أنجولا، بعدما أطلق عددًا من التصريحات القوية حول اختياراته الفنية، ومستوى الدوري المصري، وعدد من الملفات الخاصة بالفراعنة.

1- سبب استبعاد محمد الشناوي

تحدث حسام حسن عن استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن الحارس سبق أن مر بفترة لم يكن يشارك خلالها مع ناديه قبل أن يستعيد مستواه من خلال وجوده مع المنتخب.

2- لا تساووا الرؤوس

وتطرق المدير الفني للفراعنة إلى الجدل المثار حول علاقته ببعض اللاعبين، مطالبًا بعدم وضع المدرب واللاعب في مقارنة واحدة عند الحديث عن اختيارات المنتخب.

3- انتقاد مستوى الدوري المصري

ووجه حسام حسن انتقادات إلى المستوى الفني والبدني للمسابقة المحلية، مؤكدًا أنه يتمنى رؤية مستوى أعلى من جانب الأندية، مشيرًا إلى أن المنتخب يقوم بتجهيز بعض اللاعبين قبل عودتهم إلى أنديتهم.

4- لا أملك نجومًا في منتخب مصر

وشدد المدير الفني على أن جميع اللاعبين داخل المنتخب يخضعون لنفس القواعد، قائلًا إنه لا يملك «نجومًا» داخل الفريق، وأن اللاعب الذي يرى نفسه نجمًا في ناديه لا يمكنه الاعتراض على عدم المشاركة مع المنتخب.

5- موقف حسام حسن من مواجهة جنوب أفريقيا

وتحدث حسام حسن عن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، موضحًا أنه لم يكن صاحب اختيار المنافس، وأن اتحاد الكرة هو من حدد اللقاء، لكنه أكد جاهزية المنتخب لخوض المباراة، رغم إقامتها في نهاية معسكر يتضمن مباريات رسمية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.