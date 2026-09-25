قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالأحمر وأنجولا بالأسود في مباراة الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا
الحيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
سبحة أرض التجلي.. حكاية من خشب العليقة وبذور الزيتون تحمل ذاكرة سانت كاترين
عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء
مشروب غازي بـ500 دينار يقلب حياة شخص في لحظات.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند لـ حسام حسن: هل تقبل ان يقال عنك وانت تلعب : منتهى؟

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند عن  أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر،  بعد تصريحات حسام حسن الأخيرة.

و كتب فتحي سند :لو سالت حسام : هل تقبل ان يقال عنك وانت تلعب : " منتهى " ( بضم.. الميم  ) .. فلن يتردد  فى اتخاذ  اى رد فعل عنيف ضدك  .. لانك "  طعنته " فى كرامنه .. فكيف لاتحفظ كرامة الشناوى  ؟.. هذه كلمة حق.

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

واستخدم حسام حسن كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

فتحي سند محمد الشناوي تصريحات حسام حسن ازمة محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إلغاء حبس مروان بابلو وتأييد تغريمه 100 ألف في قضية خدش الحياء العام

المتهمين

بسبب ارتباط أحدهم ببائعة مشروبات.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

المتهم

بسبب خلافات الميراث.. ضبط متهم بالتعدي على نجل عمه بسلسلة حديدية في الغربية

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد