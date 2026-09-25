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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد الأهلية تعلن عن 46 فرصة عمل بالمدن الجامعية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية عن حاجتها للتعاقد بنظام الاستعانة «اليومية» خلال العام الدراسي 2026/2027، للعمل بالمدن الجامعية للبنين والبنات بمقر الجامعة بالكيلو 10، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير الكوادر اللازمة لحسن سير العمل، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة واحتياجات العمل الفعلية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تشمل 17 مشرفًا بالمدينة الجامعية للطلاب من الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، و17 مشرفة بالمدينة الجامعية للطالبات من الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى 6 عمال خدمات من الذكور و6 عاملات خدمات من الإناث.

وأشارت الجامعة إلى أن العمل سيكون لمدة 8 ساعات يوميًا بنظام الورديات «صباحية – مسائية – مبيت» بالتناوب، وفقًا لطبيعة واحتياجات العمل بالمدن الجامعية.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد 27 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026، بمكتب أمين عام الجامعة بمقر جامعة الوادي الجديد الأهلية. وتتضمن المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من مستند تأدية الخدمة العسكرية للذكور، وصورة من مستند تأدية الخدمة العامة للإناث، إلى جانب تقديم طلب باسم رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية.

كما أتاحت الجامعة التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط المعلن، مع التأكيد على أن اختيار المتقدمين سيتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة واحتياجات العمل الفعلية، وأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أحقية المتقدم في التعاقد.

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