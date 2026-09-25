مران صباحي للأهلي في التتش وراحة غدا

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مران صباحي اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي.‏





حرص الحسين عموتة المدير الفني للفريق على عقد جلسة قصيرة مع الجهاز المعاون لمتابعة الترتيبات الفنية الخاصة بالفترة ‏القادمة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، إلى جانب التدريبات الخططية التي حرص الجهاز الفني على تطبيقها خلال المران قبل ‏إجراء تقسيمة كرة قوية للجميع.‏

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا السبت ضمن البرنامج التدريبي، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد ‏المقبل.