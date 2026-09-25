مران صباحي للأهلي في التتش وراحة غدا

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مران صباحي اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي.
حرص الحسين عموتة المدير الفني للفريق على عقد جلسة قصيرة مع الجهاز المعاون لمتابعة الترتيبات الفنية الخاصة بالفترة القادمة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، إلى جانب التدريبات الخططية التي حرص الجهاز الفني على تطبيقها خلال المران قبل إجراء تقسيمة كرة قوية للجميع.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا السبت ضمن البرنامج التدريبي، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.