التأمين الصحي الشامل بالمنيا: مستشفى سمالوط التخصصي تضم 136 سريرا و42 ماكينة غسيل كلوي

قال الدكتور أحمد شفيق مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، إن مستشفى سمالوط التخصصي تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا خلال يوليو 2026.

وأوضح «شفيق»، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن مستشفى سمالوط التخصصي كانت ضمن 10 مستشفيات صدر قرار بضمها إلى مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 7 مستشفيات بالفعل، وتعد سمالوط التخصصي من المستشفيات متعددة التخصصات التي تمتلك إمكانيات كبيرة وتخدم نطاقًا واسعًا داخل المحافظة.

وأشار إلى أن المستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية 136 سريرًا، من بينها 40 سريرًا للرعاية المركزة و20 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 5 غرف للعمليات، موضحًا أنها تقدم عددًا من الخدمات والتخصصات الطبية الدقيقة، من بينها وحدات علاج السكتات الدماغية، وجراحات المفاصل والعمود الفقري والعظام المتخصصة، إلى جانب جراحات عظام الأطفال.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والرعاية الحرجة أن المستشفى تقدم كذلك خدمات الغسيل الكلوي، من خلال 42 ماكينة، إلى جانب عدد من الخدمات الطبية الأخرى، مؤكدًا أن تجهيز هذه المنشآت يمثل خطوة مهمة ضمن استعدادات الهيئة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

ولفت «شفيق» إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل عند دخول أي محافظة من خلال عدة محاور، يبدأ أولها بتأهيل المنشأة وتجهيزها لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية، بالتوازي مع العمل على توفير الكوادر البشرية اللازمة، سواء الطبية أو الإدارية، بما يضمن جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.