بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للعام الثاني على التوالي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن جود بيلينجهام اختير كأفضل لاعب في المنتخب الوطني للرجال للموسم الثاني على التوالي، بعد موسم متميز سجل خلاله رقما قياسيا بلغ سبعة أهداف في كأس العالم 2026.

وأحرز لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا لأكبر عدد من الأهداف سجله لاعب إنجليزي في بطولة كبرى، عندما حقق المنتخب الذي يطلق عليه لقب "الأسود الثلاثة" أفضل نتيجة له في كأس العالم منذ عام 1966 بحصوله على المركز الثالث.

وقال بيلينجهام "إنه شعور رائع. إنه لشرف عظيم أن أحظى بتقدير الجماهير مجددا. هذا ليس شيئا تفكر فيه عندما تلعب لمنتخب بلادك، لكنه بالطبع إضافة جميلة إلى الصيف الرائع الذي قضيناه، وإلى شرف اللعب لصالح بلدي".

واختير الفائز بالجائزة من خلال تصويت المشجعين على التطبيق الرسمي لمنتخب إنجلترا.

حصيلة بيلينجهام

وشهدت حصيلة بيلينجهام (23 عاما) في كأس العالم تسجيل ثنائيتين، الأولى في الفوز المثير على المكسيك في دور 16 على ملعب أزتيكا، والثانية في الفوز على النرويج في دور الثمانية في ميامي.

كما أصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في أربع بطولات كبرى.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا إن بيلينجهام كان "أحد أفضل لاعبي البطولة، ليس بالنسبة لنا فحسب ولكن في البطولة بأكملها".

وأضاف توخيل "لقد قدم كل ما لديه وبلغ كامل إمكاناته؛ كان بإمكانكم أن تروا بوضوح مدى روحه التنافسية وأنه أشبه بآلة لا تتوقف. إنه يزدهر تحت الضغط، ويعشق مثل هذه اللحظات وهذه المحافل، وهي التي تخرج أفضل ما لديه".

وكان القائد هاري كين أفضل هداف لمنتخب إنجلترا للموسم السابع على التوالي بعد أن سجل 12 هدفا في جميع المباريات مع المنتخب الوطني، معادلا بذلك أفضل حصيلة تهديفية له مع منتخب إنجلترا.

ووصف كين هذا الإنجاز بأنه "دليل على الاستمرارية"، وشكر زملاءه والمدربين على دعمهم.