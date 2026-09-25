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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاد: تداعيات أزمة هرمز تمتد من أسواق الطاقة إلى التضخم وسلاسل الإمداد

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن التداعيات الاقتصادية للحرب على الاقتصاد العالمي يمكن تقسيمها إلى تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة، موضحًا أن التأثيرات الفورية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على قطاعات تعتمد على الطاقة كمدخل رئيسي للإنتاج، مثل الطيران المدني والزراعة والغذاء.

وأوضح «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل من قطاع إلى آخر، بما يؤدي في النهاية إلى موجة تضخمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد يمثل عاملًا إضافيًا يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التأثيرات المباشرة يمكن أن تتحسن مع عودة الاستقرار، موضحًا أن مجرد التصريحات السابقة بشأن إمكانية انتظام حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت تؤدي إلى بداية استقرار في أسعار الطاقة، إلا أن تكرار التصريحات والتراجع عنها أثر على مستوى الثقة في الأسواق.

وأضاف أن الأخطر يتمثل في التأثيرات غير المباشرة، وفي مقدمتها حالة عدم اليقين التي سادت المنطقة وانعكست على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحجم التجارة الدولية، محذرًا من تداعيات تعطيل الممرات البحرية على حركة التجارة العالمية.

ولفت «عنبر» إلى أن الأزمة الحالية شهدت استخدامًا متزايدًا للأدوات الاقتصادية، خاصة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الإقليمية المتصارعة، داعيًا إلى تكاتف دولي للحد من استخدام الغذاء والطاقة والسلع الزراعية كأدوات في الصراعات والتسويات.

كما حذر من استخدام الممرات البحرية الطبيعية للضغط أو فرض رسوم بصورة تضر بحركة التجارة، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام تأثيرات أوسع على حركة التجارة الدولية إذا لجأت دول أخرى إلى الأسلوب نفسه.

أستاذ اقتصاد هرمز التداعيات الاقتصادية قناة اكسترا نيوز

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