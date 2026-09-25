بعد يوم من تحديد سعر الفائدة.. الذهب يرتفع 35 جنيها في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 25-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية بعد مرور يوما واحدا علي قرار تحديد سعر الفائدة في البنوك

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 35 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6260 جنيها في المتوسط

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحور 6558 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6260 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4296 دولار للشراء و 4295 دولار للبيع.