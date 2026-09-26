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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تعرضه لإصابة بالغة فى المدرسة.. محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة أسرة "يوسف"

المحافظ: توفير الرعاية الطبية العاجلة ومتابعة حالة الطالب الصحية حتى استكمال العلاج
المحافظ: توفير الرعاية الطبية العاجلة ومتابعة حالة الطالب الصحية حتى استكمال العلاج
محمد الغزاوى

 استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أسرة الطالب يوسف أمير متولي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة البنك الوطني التجريبية ببورسعيد، وذلك عقب تعرضه لإصابة بالغة في عينه استدعت خضوعه لتدخل جراحي، مع استمرار احتياجه إلى عدد من الإجراءات والتدخلات الطبية المتخصصة.

جاء ذلك في إطار الاستجابة المتواصلة للاستغاثات الإنسانية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطالب وأسرته، مؤكدًا حرص المحافظة على الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

كما وجه بالتواصل والتنسيق العاجل مع الجهات الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالة الطالب، وتوفير أوجه الرعاية والعلاج والفحوصات التي تقررها الجهات الطبية وفقًا لحالته، مع متابعة تطورات حالته الصحية بصورة مستمرة.

توفير الرعاية الطبية العاجلة ومتابعة حالة الطالب الصحية

كما أكد المحافظ اتخاذ كافة التنسيقات اللازمة مع مديرية التربية والتعليم لمراعاة الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها الطالب، والتعامل مع ملف التقييمات والغياب بما يتناسب مع حالته الصحية، بما يضمن عدم تأثر مستقبله الدراسي نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الاستجابة لاستغاثات المواطنين وتقديم الدعم للحالات الإنسانية تأتي في  أولويات العمل بالمحافظة، مشددًا على استمرار متابعة حالة الطالب يوسف والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم ما يلزم من دعم ورعاية، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام العافية.

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