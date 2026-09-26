صدمة في بداية الولاية الثانية.. مانشيني وإيطاليا تحت الضغط

استهل روبرتو مانشيني ولايته الثانية مع منتخب إيطاليا بطريقة صعبة، بعدما تلقى "الأزوري" خسارة مفاجئة أمام بلجيكا بهدفين دون رد، في مستهل مشواره بدوري الأمم الأوروبية.

بداية كارثية لمانشيني في ولايته الثانية مع إيطاليا

ولم ينجح المنتخب الإيطالي في تقديم المستوى المنتظر منه خلال المباراة، وسط صافرات استهجان من الجماهير التي عبرت عن غضبها من أداء الفريق، قبل أن تتجدد حالة الاستياء عقب إطلاق صافرة النهاية.

وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى مفارقة لافتة تزامنت مع خسارة إيطاليا، بعدما جاء سقوط المنتخب في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار بإدانة مانشستر سيتي في معظم الاتهامات المالية الموجهة إليه، والتي يعود جزء منها إلى فترة تولي مانشيني تدريب الفريق الإنجليزي.

وتضع الهزيمة مانشيني أمام بداية معقدة في مهمته الجديدة، خاصة أن المنافسة في المجموعة بدأت مبكرًا بشكل صعب، بعدما حصدت بلجيكا وفرنسا 3 نقاط، بينما بقي رصيد إيطاليا وتركيا دون نقاط.

ويحتاج المنتخب الإيطالي إلى تصحيح مساره سريعًا في المباريات المقبلة، إذا أراد المنافسة على التأهل، في ظل انتظار مانشيني لاختبار أصعب خلال المرحلة القادمة.