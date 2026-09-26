90 عمارة سكنية .. محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير بمنطقتي «بنك الشاي والتصنيع الأصفر»

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الضواحي، سير العمل في مشروعات التطوير الجارية بمنطقتي «بنك الشاي والتصنيع الأصفر»، بإجمالي 90 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد

رفع كفاءة العمارات والشوارع والأرصفة.. وإحلال وتجديد شبكات المرافق والصرف

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير الشامل بمنطقة «بنك الشاي»، والتي تشمل رفع كفاءة العمارات السكنية، وتطوير الشوارع الداخلية والأرصفة، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمرافق، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمنطقة التصنيع الأصفر، إلى جانب تطوير الأرصفة ورفع كفاءة منظومة الإضاءة، وتحسين شبكات المرافق والبنية التحتية، وأعمال التشجير والتجميل، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الحركة داخل المنطقة والارتقاء بمظهرها الحضاري.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، والاهتمام بأعمال الإضاءة والتشجير والتجميل والنظافة العامة، بما يضمن ظهور المناطق بالشكل الحضاري اللائق عقب انتهاء أعمال التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية بحي الضواحي تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق والخدمات، مشددًا على أن أعمال التطوير لا تقتصر على جانب واحد، وإنما تمتد لتشمل مختلف عناصر المنطقة بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين