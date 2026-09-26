قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية إلى الغد
سالي الجباس أمام جنايات الإسكندرية:مقتلتهاش..وافتكرتها أُصيبت بغيبوبة
وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع موسكو يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء
خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
زيلينسكي يفرض عقوبات على 44 شخصًا بسبب انتخابات مجلس الدوما الروسي
أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند
ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد انتشار استغاثتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .. محافظ بورسعيد يزور أسرة تعرضت لحادث سير

محافظ بورسعيد يستدعي طبيبَي جراحة وعظام للكشف الفوري على المصابين ويوجه باستكمال الرعاية الطبية
محافظ بورسعيد يستدعي طبيبَي جراحة وعظام للكشف الفوري على المصابين ويوجه باستكمال الرعاية الطبية
محمد الغزاوى

في لفتة إنسانية تعكس حرصه على متابعة أحوال المواطنين عن قرب، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في ختام جولته التفقدية اليوم، على زيارة أسرة تعرضت لحادث سير، عقب انتشار استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وكانت الأسرة قد تعرضت لحادث سير أسفر عن إصابة رب الأسرة وأبنائه، إثر اصطدام إحدى السيارات بهم، الأمر الذي دفع الأسرة إلى إطلاق استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حظيت بتفاعل وانتشار واسع.

محافظ بورسعيد يستدعي طبيبَي جراحة وعظام للكشف الفوري على المصابين ويوجه باستكمال الرعاية الطبية

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع أفراد الأسرة داخل منزلهم، والاستماع إلى تفاصيل حالتهم الصحية والاطمئنان على الأب وأبنائه، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على الوقوف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الظروف، وعدم الاكتفاء بمجرد متابعة الحالات من خلال التقارير أو الشكاوى.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مساعدات مالية وغذائية عاجلة للأسرة، كما أجرى تنسيقًا فوريًا مع هيئة الرعاية الصحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التدخلات الطبية المطلوبة للمصابين، لحين استكمال مراحل العلاج والتماثل للشفاء.

ولم يكتفِ المحافظ بذلك، حيث وخلال تواجده داخل منزل الأسرة، استدعى طبيبًا في تخصص الجراحة وطبيبًا في تخصص العظام لتوقيع الكشف الطبي على المصابين، والوقوف بصورة مباشرة على حالتهم الصحية واحتياجاتهم العلاجية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار دعم المحافظة للأسرة ومتابعة حالتها الصحية أولًا بأول، حتى تماثل الأب وأبنائه للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

ومن جانبها، أعربت الأسرة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ بورسعيد، مثمنةً حرصه على زيارتهم بنفسه والاطمئنان عليهم داخل منزلهم، وما قدمه من دعم ومساندة في ظل الظروف التي يمرون بها، مؤكدين أن هذه الزيارة كان لها أثر طيب في نفوسهم وخففت عنهم جانبًا من معاناتهم

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حادث سير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

مسلسل «شراب التوت»

بوغرا يطلب الزواج من إليف.. مفاجآت صادمة في الحلقة 140 من مسلسل «شراب التوت 5»

النجمة آمال ماهر

آمال ماهر تتصدر نجوم الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية.. وموعد انطلاق الفعاليات

شمس البارودي

شمس البارودي تكشف عن قناعتها بوجود عوالم أخرى قبل الحياة الحالية.. وتستعيد تفاصيل حادث السير

بالصور

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد