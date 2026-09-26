بعد انتشار استغاثتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .. محافظ بورسعيد يزور أسرة تعرضت لحادث سير

في لفتة إنسانية تعكس حرصه على متابعة أحوال المواطنين عن قرب، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في ختام جولته التفقدية اليوم، على زيارة أسرة تعرضت لحادث سير، عقب انتشار استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وكانت الأسرة قد تعرضت لحادث سير أسفر عن إصابة رب الأسرة وأبنائه، إثر اصطدام إحدى السيارات بهم، الأمر الذي دفع الأسرة إلى إطلاق استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حظيت بتفاعل وانتشار واسع.

محافظ بورسعيد يستدعي طبيبَي جراحة وعظام للكشف الفوري على المصابين ويوجه باستكمال الرعاية الطبية

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع أفراد الأسرة داخل منزلهم، والاستماع إلى تفاصيل حالتهم الصحية والاطمئنان على الأب وأبنائه، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على الوقوف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الظروف، وعدم الاكتفاء بمجرد متابعة الحالات من خلال التقارير أو الشكاوى.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مساعدات مالية وغذائية عاجلة للأسرة، كما أجرى تنسيقًا فوريًا مع هيئة الرعاية الصحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التدخلات الطبية المطلوبة للمصابين، لحين استكمال مراحل العلاج والتماثل للشفاء.

ولم يكتفِ المحافظ بذلك، حيث وخلال تواجده داخل منزل الأسرة، استدعى طبيبًا في تخصص الجراحة وطبيبًا في تخصص العظام لتوقيع الكشف الطبي على المصابين، والوقوف بصورة مباشرة على حالتهم الصحية واحتياجاتهم العلاجية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار دعم المحافظة للأسرة ومتابعة حالتها الصحية أولًا بأول، حتى تماثل الأب وأبنائه للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

ومن جانبها، أعربت الأسرة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ بورسعيد، مثمنةً حرصه على زيارتهم بنفسه والاطمئنان عليهم داخل منزلهم، وما قدمه من دعم ومساندة في ظل الظروف التي يمرون بها، مؤكدين أن هذه الزيارة كان لها أثر طيب في نفوسهم وخففت عنهم جانبًا من معاناتهم