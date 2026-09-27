خلال جولة مفاجئة.. محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمركز النموذجي للتموين بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سرعة إنجاز الخدمات وتحسين مستوى الأداء داخل المراكز الخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد.

وخلال تفقده المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تابع المحافظ سير العمل واطلع على الإجراءات الخاصة بأعمال التقنين ومعدلات إنجاز الطلبات موجها بتسهيل الإجراءات وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة.

محافظ بورسعيد يتفقد المركز النموذجي للتموين بمدينة بورفؤاد

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال المرور على المحال التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والمرور الدوري بما يسهم في إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات.

وتابع اللواء ابراهيم أبو ليمون خلال تفقد المركز النموذجي للتموين بمدينة بورفؤاد انتظام العمل داخل المركز، ومدى التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية كما استمع إلى عدد من المواطنين للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة وأبرز الملاحظات.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العمل داخل مختلف المراكز الخدمية، والتأكد من سرعة إنجاز معاملات المواطنين، مع تكثيف أعمال المرور والرقابة على المحال التجارية ولجان التحصيل، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.