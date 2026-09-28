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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمالا لنهج الاستجابة الفورية.. محافظ بورسعيد يلتقي عددا من الأسر

أبو ليمون يصرف مساعدات مالية للأسر المستحقة خلال اللقاء .. ويقرر إعفاء عدد من طلاب المدارس والكليات
أبو ليمون يصرف مساعدات مالية للأسر المستحقة خلال اللقاء .. ويقرر إعفاء عدد من طلاب المدارس والكليات
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من الأسر لبحث مطالبهم والتعرف على ظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.

جاء ذلك في إطار حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وامتدادًا لسلسلة اللقاءات الإنسانية التي يحرص عليها.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب الأسر ووجه باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، حيث قام المحافظ بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ومساندتهم في مواجهة أعبائهم المعيشية.

أبو ليمون يصرف مساعدات مالية للأسر المستحقة خلال اللقاء .. ويقرر إعفاء عدد من طلاب المدارس والكليات 

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعفاء عدد من الطلاب من المصروفات الدراسية بالمدارس والكليات، مراعاةً لظروف أسرهم، وحرصًا على عدم تأثير  الظروف المادية على استكمال أبنائهم لمسيرتهم التعليمية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تضع الاستجابة لمطالب المواطنين ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية ضمن أولوياتها، مشددًا على أهمية التعامل مع الحالات الإنسانية بصورة عاجلة ودراسة كل حالة على حدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار نهج محافظة بورسعيد في التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية، ومواصلة جهود المحافظة لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين

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