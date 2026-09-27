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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال ازدواج ورفع كفاءة طريق التفريعة بمدينة بورفؤاد

ازدواج الطريق بطول 6 كم وعرض 9 متر وإنشاء جزيرة وسطى وأعمال أرصفة وبردورات وأسفلت وإنارة
ازدواج الطريق بطول 6 كم وعرض 9 متر وإنشاء جزيرة وسطى وأعمال أرصفة وبردورات وأسفلت وإنارة
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، مستجدات مشروع ازدواج ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة طريق التفريعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد،والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير سيناء.


ازدواج الطريق بطول 6 كم وعرض 9 متر وإنشاء جزيرة وسطى وأعمال أرصفة وبردورات وأسفلت وإنارة

واطلع محافظ بورسعيد على تفاصيل المشروع، والذي يتضمن ازدواج ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة طريق التفريعة بطول 6 كم وبعرض 9 أمتار لكل اتجاه مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض متر واحد بداية من القرى السياحية وحتى معدية شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ أرصفة وبردورات وأعمال أسفلت، إلى جانب أعمال الإنارة الخارجية بطول الطريق بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين الحركة المرورية وتوفير عوامل الأمان والسلامة للمواطنين والمترددين على المنطقة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون جنيه ضمن خطة جهاز تعمير سيناء، في إطار المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة بورفؤاد.

ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدا أن تطوير طريق التفريعة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطرق والبنية التحتية بمدينة بورفؤاد، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

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