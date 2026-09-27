قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا
إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري
تفاصيل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. حسابات مستقلة وصندوقان لتأمين العملاء
رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي: 19 شركة تنفذ 18 ألف وحدة لمحدودي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أكثر من 95% نسبة تنفيذ أعمال مجمع العبور التجاري ببورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع مستجدات المشروع

14 محل تجاري داخل المجمع لدعم الحركة التجارية بتصميم يعكس الهوية البصرية والتاريخية
14 محل تجاري داخل المجمع لدعم الحركة التجارية بتصميم يعكس الهوية البصرية والتاريخية
محمد الغزاوى

تابع اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، مستجدات أعمال مجمع العبور التجاري ومنطقة أبو بكر الصديق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على معدلات الإنجاز ودفع وتيرة العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد،ووعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

14 محل تجاري داخل المجمع لدعم الحركة التجارية بتصميم يعكس الهوية البصرية والتاريخية

وخلال تفقد مجمع العبور التجاري بمدينة بورفؤاد استمع المحافظ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال أكثر من 95% مع استمرار استكمال الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد.

ويقام المجمع بتصميم معماري يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد من خلال واجهة مستوحاة من تاريخ المدينة وتراثها بما يعكس طابعها الحضاري ويحافظ على النسق الجمالي والمعماري المميز لها.

ويضم مجمع العبور التجاري 14 محل تجاري، ومن المقرر أن يسهم في دعم الحركة التجارية بمدينة بورفؤاد وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بما يخدم أهالي المدينة.

ووجه اللواء  إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكدا أهمية ظهور المشروع بالشكل الحضاري اللائق.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة أبو بكر الصديق، والتي تضم 43 عمارة سكنية حيث اطلع على مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة وتابع بصورة خاصة أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ونوازل الصرف.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من تنفيذ أعمال الصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، مع سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها في التوقيتات المقررة.

وتشمل أعمال تطوير منطقة أبو بكر رفع كفاءة العمارات السكنية، وتطوير شبكات ومرافق البنية التحتية وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية ورفع كفاءة الأرصفة، فضلًا عن تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية والطابع الحضاري لمدينة بورفؤاد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقة أبو بكر تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات والمظهر الحضاري، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وسرعة التعامل مع أي معوقات، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

90% نسبة التنفيذ لتطوير 8 عمارات بإجمالي 192وحدة سكنية

محافظ بورسعيد يتابع سير ومعدلات العمل بمشروع منطقة منخفض التكاليف

نائب محافظ بورسعيد يؤكد حرص محافظة بورسعيد على تذليل المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة

نائب محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

14 محل تجاري داخل المجمع لدعم الحركة التجارية بتصميم يعكس الهوية البصرية والتاريخية

أكثر من 95% نسبة تنفيذ أعمال مجمع العبور التجاري ببورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع مستجدات المشروع

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد