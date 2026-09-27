أكثر من 95% نسبة تنفيذ أعمال مجمع العبور التجاري ببورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع مستجدات المشروع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، مستجدات أعمال مجمع العبور التجاري ومنطقة أبو بكر الصديق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على معدلات الإنجاز ودفع وتيرة العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد،ووعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

14 محل تجاري داخل المجمع لدعم الحركة التجارية بتصميم يعكس الهوية البصرية والتاريخية

وخلال تفقد مجمع العبور التجاري بمدينة بورفؤاد استمع المحافظ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال أكثر من 95% مع استمرار استكمال الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد.

ويقام المجمع بتصميم معماري يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد من خلال واجهة مستوحاة من تاريخ المدينة وتراثها بما يعكس طابعها الحضاري ويحافظ على النسق الجمالي والمعماري المميز لها.

ويضم مجمع العبور التجاري 14 محل تجاري، ومن المقرر أن يسهم في دعم الحركة التجارية بمدينة بورفؤاد وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بما يخدم أهالي المدينة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكدا أهمية ظهور المشروع بالشكل الحضاري اللائق.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة أبو بكر الصديق، والتي تضم 43 عمارة سكنية حيث اطلع على مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة وتابع بصورة خاصة أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ونوازل الصرف.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من تنفيذ أعمال الصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، مع سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها في التوقيتات المقررة.

وتشمل أعمال تطوير منطقة أبو بكر رفع كفاءة العمارات السكنية، وتطوير شبكات ومرافق البنية التحتية وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية ورفع كفاءة الأرصفة، فضلًا عن تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية والطابع الحضاري لمدينة بورفؤاد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقة أبو بكر تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات والمظهر الحضاري، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وسرعة التعامل مع أي معوقات، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.