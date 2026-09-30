بورسعيد: «علي بن أبي طالب» نموذج متكامل للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة

تتواصل أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب، بحي الزهور فى محافظة بورسعيد ، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمرافق وتحسين الخدمات والمظهر العام للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة وبمتابعة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

وتضم المنطقة نحو 150 عمارة سكنية، وتشهد أعمال تطوير على مراحل، تشمل البنية الأساسية والإنارة والواجهات والتشجير وأعمال التجميل، بما يواكب خطة الارتقاء بالمناطق السكنية القائمة بالمحافظة.

«علي بن أبي طالب».. تطوير للطرق والمرافق والبنية الأساسية

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية، بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع محمد حسني مبارك وشارع محمد سلامة، إلى جانب تنفيذ أعمال بشبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة العامة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ اللاندسكيب وأعمال التجميل، بما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالكتلة السكنية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق المفتوحة.

65 عمارة بالمرحلة الأولى.. واجهات موحدة وهوية بصرية للمنطقة

وامتدت أعمال المرحلة الأولى إلى العمارات السكنية، حيث شملت ترميم ودهانات واجهات 65 عمارة باستخدام ألوان موحدة تتوافق مع الهوية البصرية، بما يمنح المنطقة مظهرًا أكثر تناسقًا وتنظيمًا.

وتنفذ أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، في إطار تكامل جهود الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

المرحلة الثانية.. 95% إنجاز في منظومة الإنارة

وتتواصل أعمال المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب، والتي تشمل استكمال أعمال البنية الأساسية، وتطوير الإنارة، والتشجير، وتطوير الجزر الوسطى، إلى جانب استكمال أعمال التجميل.

وسجلت أعمال تطوير منظومة الإنارة نسبة إنجاز بلغت نحو 95%، ضمن خطة تتضمن تركيب 300 عمود إنارة جديد و300 كشاف حديث، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الرؤية ليلًا بالشوارع والمناطق المحيطة بالعمارات.

المحافظ يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بسرعة الانتهاء

وخلال تفقده أعمال التطوير بالمنطقة، تابع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات المرحلة الثانية ونسب تنفيذ أعمال الإنارة والتطوير.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المحددة، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف عناصر المشروع.

كما وجه بالاهتمام بأعمال النظافة والتشجير وتطوير المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، بما يضمن استكمال الصورة الحضارية للمنطقة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي الـ150 عمارة.

التطوير يمتد إلى المساحات المفتوحة والمظهر العام

وتستكمل أعمال التشجير وتطوير الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء عناصر خطة التطوير، إلى جانب أعمال النظافة والتجميل، بما يحقق تكاملًا بين تطوير المرافق وتحسين الشكل العام للمنطقة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع أعمال رصف الطرق وتحديث الإنارة ودهانات الواجهات، لتظهر مختلف عناصر التطوير بصورة مترابطة داخل المنطقة.

«علي بن أبي طالب».. خطوة ضمن خطة تطوير مناطق حي الزهور

وتأتي أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، والتي تشمل عددًا من المناطق، في إطار توجه يستهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات والمظهر العام بالمناطق القائمة.

ومع اقتراب الانتهاء من أعمال منظومة الإنارة واستمرار تنفيذ باقي عناصر المرحلة الثانية، تتواصل المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة، وصولًا إلى استكمال المشروع ورفع كفاءة المنطقة بصورة متكاملة.

وتعكس أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب توجهًا نحو الارتقاء بالمناطق السكنية القائمة من خلال تطوير الطرق والمرافق والإنارة والواجهات والمساحات المفتوحة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.