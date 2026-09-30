قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي
بقيمة 102 مليار جنيه.. اتفاقية لتسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد: «علي بن أبي طالب» نموذج متكامل للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة

«علي بن أبي طالب».. خطوة ضمن خطة تطوير مناطق حي الزهور
«علي بن أبي طالب».. خطوة ضمن خطة تطوير مناطق حي الزهور
محمد الغزاوى

تتواصل أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب، بحي الزهور فى محافظة بورسعيد ، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمرافق وتحسين الخدمات والمظهر العام للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة وبمتابعة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

وتضم المنطقة نحو 150 عمارة سكنية، وتشهد أعمال تطوير على مراحل، تشمل البنية الأساسية والإنارة والواجهات والتشجير وأعمال التجميل، بما يواكب خطة الارتقاء بالمناطق السكنية القائمة بالمحافظة.

 «علي بن أبي طالب».. تطوير للطرق والمرافق والبنية الأساسية

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية، بدءًا من شارع 23 ديسمبر وشارع العاشر من رمضان وحتى شارع محمد حسني مبارك وشارع محمد سلامة، إلى جانب تنفيذ أعمال بشبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة العامة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ اللاندسكيب وأعمال التجميل، بما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالكتلة السكنية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق المفتوحة.

 65 عمارة بالمرحلة الأولى.. واجهات موحدة وهوية بصرية للمنطقة

وامتدت أعمال المرحلة الأولى إلى العمارات السكنية، حيث شملت ترميم ودهانات واجهات 65 عمارة باستخدام ألوان موحدة تتوافق مع الهوية البصرية، بما يمنح المنطقة مظهرًا أكثر تناسقًا وتنظيمًا.

وتنفذ أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، وتحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، في إطار تكامل جهود الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

 المرحلة الثانية.. 95% إنجاز في منظومة الإنارة

وتتواصل أعمال المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب، والتي تشمل استكمال أعمال البنية الأساسية، وتطوير الإنارة، والتشجير، وتطوير الجزر الوسطى، إلى جانب استكمال أعمال التجميل.

وسجلت أعمال تطوير منظومة الإنارة نسبة إنجاز بلغت نحو 95%، ضمن خطة تتضمن تركيب 300 عمود إنارة جديد و300 كشاف حديث، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الرؤية ليلًا بالشوارع والمناطق المحيطة بالعمارات.

 المحافظ يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بسرعة الانتهاء

وخلال تفقده أعمال التطوير بالمنطقة، تابع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات المرحلة الثانية ونسب تنفيذ أعمال الإنارة والتطوير.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المحددة، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف عناصر المشروع.

كما وجه بالاهتمام بأعمال النظافة والتشجير وتطوير المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، بما يضمن استكمال الصورة الحضارية للمنطقة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي الـ150 عمارة.

 التطوير يمتد إلى المساحات المفتوحة والمظهر العام

 

وتستكمل أعمال التشجير وتطوير الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء عناصر خطة التطوير، إلى جانب أعمال النظافة والتجميل، بما يحقق تكاملًا بين تطوير المرافق وتحسين الشكل العام للمنطقة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع أعمال رصف الطرق وتحديث الإنارة ودهانات الواجهات، لتظهر مختلف عناصر التطوير بصورة مترابطة داخل المنطقة.

 «علي بن أبي طالب».. خطوة ضمن خطة تطوير مناطق حي الزهور

وتأتي أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، والتي تشمل عددًا من المناطق، في إطار توجه يستهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات والمظهر العام بالمناطق القائمة.

ومع اقتراب الانتهاء من أعمال منظومة الإنارة واستمرار تنفيذ باقي عناصر المرحلة الثانية، تتواصل المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة، وصولًا إلى استكمال المشروع ورفع كفاءة المنطقة بصورة متكاملة.

وتعكس أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب توجهًا نحو الارتقاء بالمناطق السكنية القائمة من خلال تطوير الطرق والمرافق والإنارة والواجهات والمساحات المفتوحة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: 1.8 مليون سيدة مستفيدة من التمويل متناهي الصغر

المجلس القومي للمرأة يشارك في الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب بجامعة الدول العربية

القومي للمرأة يشارك في اجتماع مجلس سيدات الأعمال العرب بالقاهرة

نائب رئيس الوزراء

عيسى: محفظة شركات القابضة المعدنية تمثل قاعدة صناعية متنوعة وعريقة

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد