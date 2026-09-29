استمرارًا للتصدي للبناء المخالف.. جنوب بورسعيد ينفذ 3 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء في المهد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد حملاتها الميدانية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، والتعامل معها في مهدها، تحت إشراف ومتابعة محمد عاشور، رئيس حي الجنوب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، سكرتير عام المحافظة.

إزالة مخالفات بناء بطريق ترعة السلام والطريق القديم وقبل كوبري السلام وقبل شادر عزام

وشهدت الحملات تنفيذ 3 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء، حيث تم التعامل مع الحالة الأولى وإزالتها على طريق ترعة السلام – الطريق القديم، كما تم تنفيذ الحالة الثانية قبل كوبري السلام، بينما جرى تنفيذ الحالة الثالثة قبل شادر عزام بنطاق قسم جنوب أول، وذلك قبل السماح باستمرار المخالفات أو استغلال الأراضي في أعمال بناء مخالفة.

وأكد حي الجنوب استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي وفرض الانضباط ومنع أي أعمال بناء مخالفة أو إشغالات في مهدها.

وشدد محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، على استمرار الحملات والتعامل الحاسم مع جميع المخالفات دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات محافظة بورسعيد، والحفاظ على المظهر الحضاري وفرض هيبة القانون.