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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية القطرية: يجب احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية
محمد على

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إنه يجب احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، مشيرا إلة أن أي تهديد لها انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، على أنه يجب بذل جهد مضاعف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وحذر المتحدث باسم الخارجية القطرية، مما يجري في الضفة ومحاولة فرض واقع يتعارض مع التوافق الدولي واتفاق أوسلو.

وأكد الأنصاري فيما يخص الجانب الأمريكي الإيراني، على أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن جهود الوساطة القطرية مستمرة ولا نرى أي حل آخر غير الحل السلمي.

المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري المنطقة قانون الدولي

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