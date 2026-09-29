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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشيرة أبو غالي: الشباب العربي ليس نصف الحاضر.. بل كل المستقبل

مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة
مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة
الديب أبوعلي

أكدت مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، أن الشباب العربي يمثل "الطاقة الحقيقية والأمل الواعد لأمتنا"، مشددة على أن الاستثمار في قدراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار والإبداع والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات الملتقى العربي للشباب في دورته الثانية، حيث وجهت أبو غالي الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعبًا، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لاستضافة الملتقى، والدعم المستمر والرعاية الكريمة التي تحظى بها مبادرات تمكين الشباب والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم لبناء المستقبل العربي المشترك.

كما تقدمت بالشكر إلى مركز الشباب العربي وجميع القائمين على تنظيم الملتقى، الذي يجمع نخبة من القيادات العربية الشابة والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقالت أبو غالي إن الشباب العربي «ليسوا فقط نصف الحاضر بل هم كل المستقبل»، مشيرة إلى أن التحديات والمتغيرات الجسيمة التي يمر بها العالم تفرض الاستثمار في قدرات الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار والإبداع والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأوضحت أن الملتقى في دورته الثانية يشكل منصة عربية لتبادل الخبرات والرؤى، وصياغة حلول مبتكرة للعديد من القضايا التي تهم الشباب العربي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والتعليم المتقدم، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية.

وشددت على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لدعم المبادرات الشبابية، وترسيخ الهوية الوطنية والعربية لدى الأجيال الصاعدة، وتمكينهم من أدوات العصر ليكونوا قادرين على المنافسة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التقدم الإنساني.

وفي ختام كلمتها، جددت أبو غالي شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع القائمين على الملتقى، متمنية أن تخرج أعماله بتوصيات ومبادرات عملية تخدم تطلعات وطموحات الشباب العربي.

مشيرة أبو غالي ملتقى القيادات العربية الشابة جامعة الدول العربية الجامعة العربية دولة الإمارات العربية دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد

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