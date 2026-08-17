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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "فوكوكا" اليابانية

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "فوكوكا" اليابانية
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "فوكوكا" اليابانية
أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم /الاثنين/ محافظة "فوكوكا"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية زلزالا بلغت شدته 44 درجة على مقياس ريختر محافظة فوكوكا

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