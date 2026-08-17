مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بجزيرة سيفنوس اليونانية

تحطمت مروحية خاصة في جزيرة سيفنوس ببحر إيجه، مساء اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وأوضحت صحيفة كاثيميريني اليونانية إنه يبدو أن الطائرة انفجرت عند ارتطامها بالأرض، ما أدى إلى اندلاع حريق تكافح فرق الإطفاء المحلية للسيطرة عليه.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن هويات وجنسيات الراكبين والطيار. وكانت المروحية، من طراز «بيل 206»، قد أقلعت من مهبط الطائرات في منطقة ثولوس بالجزيرة، قبل أن تتحطم في منطقة مأهولة بالسكان، دون أن تصيب أيًا من المنازل.

وكان اثنان من رجال الإطفاء، بمساعدة سيارة إطفاء واحدة، يحاولان إخماد الحريق، فيما كان عمال الإنقاذ في طريقهم بحرًا من جزيرة سيروس.