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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستضيف الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث قدم الدكتور سويلم التهنئة للسفير نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدًا ثقته في أن خبرته ورؤيته ستسهمان في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد الدكتور سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على مواصلة تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية وأجهزتها المعنية، خاصة في مجالات الأمن المائي العربي ومواجهة التحديات المائية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية «المجلس الوزاري العربي للمياه» باعتباره الإطار الوزاري العربي الرئيسي المعني بتنسيق المواقف والسياسات في مجال المياه، وتحويل الأولويات السياسية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر ستستضيف «الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه» على هامش «أسبوع القاهرة التاسع للمياه» خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، بمشاركة وزراء المياه والخبراء من مختلف الدول العربية، موضحًا أن مصر ستتسلم رئاسة المجلس لمدة عام، بما يمثل فرصة لتعزيز آليات العمل المشترك وتحقيق تقدم ملموس في ملف المياه على المستوى العربي.

وأكد الدكتور سويلم أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور المجلس الوزاري العربي للمياه وتفعيل مخرجاته، ليصبح منصة أكثر فاعلية لتنسيق الرؤى العربية، وتحديد الأولويات المشتركة، وتبادل الخبرات، ومتابعة المبادرات والمشروعات الإقليمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب كذلك دعم التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة وتفعيل الدبلوماسية المائية، إلى جانب تعبئة التمويل والاستثمارات لقطاع المياه، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، ودعم إعداد مبادرات ومشروعات عربية مشتركة قابلة للتمويل والتنفيذ.

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بـ «المؤتمر العربي السابع للمياه»، المقرر عقده يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة»، حيث أكد الدكتور سويلم حرص مصر على أن يمثل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الحلول المبتكرة، والخروج برسائل وتوصيات عملية يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك في قطاع المياه.

ووجه الدكتور سويلم الدعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في افتتاح المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، وكذلك افتتاح أسبوع القاهرة التاسع للمياه يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة رعاية جامعة الدول العربية لأعمال أسبوع القاهرة للمياه، دعمًا لقضايا المياه وتعزيزًا للعمل العربي المشترك.

وأوضح الدكتور سويلم أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه، حيث تقع ١٩ دولة عربية من أصل ٢٢ دولة تحت حد الندرة المائية، منها ١٣ دولة تحت حد الندرة المطلقة، ويعيش نحو ٩٠٪ من سكان المنطقة العربية في دول تعاني من ندرة المياه، مشيرًا إلى التراجع الكبير في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة خلال العقود الماضية.

ولفت الدكتور سويلم إلى أن التحديات المائية في المنطقة العربية تتفاقم بفعل النمو السكاني وتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الجفاف والفيضانات، إلى جانب الاعتماد الكبير على الموارد المائية المشتركة، خاصة أن نحو ثلثي الموارد المائية في المنطقة العربية تأتي من خارج حدودها، بما يجعل التعاون والدبلوماسية المائية ضرورة أساسية لتحقيق الأمن المائي العربي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة وأجهزتها لخدمة ودعم الدول العربية، مشددًا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الموارد المائية والري ندرة المياه التحديات المائية

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