جنرال موتورز تسرح 350 عاملًا فبل إطلاق كاديلاك CT5 الجديدة

كشفت شركة “جنرال موتورز” عن تسريح 350 عاملًا مؤقتًا في مجمع مصانع "لانسينج" بولاية ميشيجان الأمريكية بدءًا من 14 يناير 2027، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم بقيمة 1.25 مليار دولار لإعادة تجهيز خطوط الإنتاج والتحضير لإطلاق الجيل الجديد من سيارة السيدان الفاخرة "كاديلاك CT5".

خطة الاستثمار وتحديث خطوط الإنتاج

تتوزع تسريحات العمالة المؤقتة بين مصنع "لانسينغ جراند ريفر" لتجميع السيارات ومصنع "لانسينغ الإقليمي" لكبس المعادن، حيث يشمل القرار فنيي التجميع والكبس ورؤساء الفرق.

وأكدت الشركة أن عملية التوقف المؤقت تأتي ضمن جدول تنظيمي لتحديث البنية التحتية للمصنع وتجهيزه لمنصة التصنيع المطورة "Alpha 2"، والتي ستستقبل الجيل الجديد من طراز CT5 إلى جانب طرازات مستقبلية أخرى.

ويحصل العمال المتأثرون على دعم مالي يعادل 74% من أجورهم وفق اتفاقية النقابة العامة لعمال السيارات (UAW)، مع توفير فرص انتقال إلى مصانع أخرى أو استدعائهم فور انتهاء أعمال التطوير.

التحول في الاستراتيجية وتراجع التوجه الكهربائي

يُمثل الاستمرار في إنتاج الجيل الجديد من كاديلاك CT5 تحولًا ملموسًا في خطط جنرال موتورز الخاصة بمصنع "لانسينج"، والذي كان محددًا سابقًا للتحول الكامل نحو إنتاج السيارات الكهربائية.

ودفعت حالة التباطؤ في نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالأسواق العالمية الشركة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها والتركيز على محركات البنزين والمنظومات الهجينة، مما يضمن بقاء النسخة عالية الأداء "CT5-V Blackwing" المزودة بمحرك 8 أسطوانات V8 وناقل حركة يدوي كواحدة من خيارات السيدان الفاخرة النادرة في الأسواق.