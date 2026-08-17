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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أعداد أفراد الجيش الألماني إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا

أفراد الجيش الألماني
أفراد الجيش الألماني
أ ش أ

بلغ عدد أفراد القوات المسلحة الألمانية "بوندسفير" نحو 186,700 جندي حتى 31 يوليو الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الاثنين.

وبحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، تهدف ألمانيا إلى تجنيد نحو 70,000 جندي إضافي بدوام كامل مقارنة بالعدد الموجود لديها حاليًا، للوصول إلى قوة عاملة قوامها نحو 260,000 جندي بدوام كامل، إضافة إلى نحو 200,000 من قوات الاحتياط.

وأفادت شبكة دويتشه فيله الألمانية بأن هذه الزيادة تأتي في وقت نادر نسبيًا من الأخبار الإيجابية، بينما تحاول ألمانيا وجيشها تكثيف جهود التجنيد وشراء المعدات وزيادة الإنفاق الدفاعي، للوفاء بالأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهدئة إدارة دونالد ترامب، والتعامل مع التهديدات المتصوَّرة من روسيا وغيرها، وسط سلسلة من الانتكاسات والعقبات التي تعترض هذه الجهود.

كما نشرت وزارة الدفاع أيضًا معلومات حول الاستبيانات الجديدة بشأن الاستعداد للخدمة العسكرية، والتي تهدف إلى تعزيز التجنيد بين الشباب الذين بلغوا سن مغادرة المدرسة.

ويُرسل استبيان لقياس مدى استعداد الشخص واهتمامه ومدى ملاءمته للخدمة العسكرية إلى الشبان والشابات على حد سواء. ويُلزم الرجال بالرد عليه، بينما لا تُلزم النساء بالرد.

وفي الوقت الراهن، لا يُلزم الرد على الاستبيان صاحبه بأي شكل من أشكال الخدمة، بغض النظر عن مدى إبدائه اهتمامًا أو إظهاره استعدادًا أو كفاءة للخدمة العسكرية.

وتشير الأرقام بوضوح إلى أن إلزامية الرد كان لها تأثير كبير على نسبة المشاركة.

أفراد القوات المسلحة الألمانية ألمانيا دوام كامل

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