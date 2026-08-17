بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، التوجيه الوزاري رقم 16 لسنة 2026، بشأن تحديد تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز التموينية ومخابز الجيش والشرطة والجهات الأخرى التي تبيع الخبز للمواطنين عبر البطاقات التموينية.

سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا للمواطن

وأكد التوجيه استمرار سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا للمواطن، على أن تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية باقي تكلفة التصنيع، وفقًا لنوع الخبز والوقود المستخدم، إلى جانب قيمة تأمينات عمال المخابز.

وبالنسبة للمخابز التي تستخدم السولار، بلغت تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي الطري 38.11 قرشًا، والملدن 43.08 قرشًا، والمجر 36.95 قرشًا، بينما بلغت تكلفة التصنيع بعد خصم ما يسدده المواطن 18.11 و23.08 و16.95 قرشًا على التوالي.

أما المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي، فبلغت تكلفة تصنيع الرغيف 21.28 قرشًا للخبز الطري، و21.35 قرشًا للملدن، و20.03 قرشًا للمجر، مع استمرار سداد المواطن 20 قرشًا للرغيف.

كما حدد التوجيه تكلفة الخبز المنتج بمخابز الجيش والشرطة والجهات الأخرى، سواء باستخدام السولار أو الغاز الطبيعي، وفق جداول تفصيلية تتضمن تكلفة التصنيع والمبلغ الذي تتحمله الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويبدأ تطبيق التوجيه الوزاري الجديد اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه وإلغاء أي أحكام تخالفه.