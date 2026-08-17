الممثل التجاري الأمريكي : ترامب لا يمزح بشأن فرض رسوم 100% على بريطانيا

حذر الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير من أن تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات البريطانية ليس مزحة أو تهديدًا فارغًا.

ويأتي التهديد على خلفية ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية، وهي ضريبة بنسبة 2% تُفرض على إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية التي تتجاوز إيراداتها العالمية 500 مليون جنيه إسترليني.

ويرى ترامب أن هذه الضريبة تميّز ضد الشركات الأمريكية.

وقال جرير إن الولايات المتحدة لن تقبل استخدام الشركات الأمريكية كمصدر سهل للأموال، مطالبًا بريطانيا بإلغاء الضريبة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تضع موعدًا نهائيًا مصطنعًا لإلغائها، مؤكدًا أن ترامب جاد في تطبيق سياسته التجارية ومنع التمييز ضد الشركات الأمريكية.

وأوضح جرير أن العلاقات بين واشنطن ولندن جيدة، وأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع الحكومة البريطانية بشأن الضريبة، مشيرا إلى أن دولًا أخرى، بينها كندا، تراجعت عن ضرائب مماثلة أو أوقفتها، فيما تريد واشنطن أن تحذو بريطانيا حذوها.

وتعتبر الحكومة البريطانية ضريبة الخدمات الرقمية خطًا أحمر، إذ تحقق للخزانة نحو مليار جنيه إسترليني سنويًا وتحظى بشعبية داخل البلاد لكن المقال يشير إلى أن فرض رسوم أمريكية بنسبة 100% قد يتسبب في خسائر تفوق بكثير الإيرادات التي تحققها الضريبة.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو أن تهديده بالرسوم الجمركية سيتجاوز أي اتفاقات تجارية مع بريطانيا، سواء كانت الاتفاقات موقعة أو قيد التنفيذ، كما سبق أن علّقت إدارة جرير اتفاقًا تكنولوجيًا منفصلًا مع بريطانيا للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات، من بينها موقفها من ضريبة الخدمات الرقمية.