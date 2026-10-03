محسن صالح يروي كواليس جلوس رونالدو على دكة البرتغال بطريقة طريفة

كشف محسن صالح، نجم ومدرب الأهلي السابق، عن كواليس مثيرة بشأن تعامل البرتغالي جوزيه جيسوس مع اللاعب كريستيانو رونالدو.

وكتب محسن صالح، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تولي جيسوس تدريب البرتغال وركن رونالدو على الدكة.. رونالدو (41 سنة) زعل وخد بعضه وطلع عالسكة».

وأضاف: «سألوا جيسوس ليه جمدت رونالدو.. ده ياما فرحنا وقت الشدة تقعده عالدكة!! قالهم زمان كان بيسجل وبيشغل الفرق.. دلوقت بقى عالة عايز زمايله يخدموا عليه ويوصلوله السكة!!».

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال خلال الأيام الماضية، وسط تقارير تحدثت عن وجود خلافات مع جورجي جيسوس، دون أن تتضح بصورة كاملة طبيعة الأزمة أو تفاصيلها.

من جانبه، ترك فيليبي ميلو الباب مفتوحًا لتغيير موقفه، مؤكدًا أنه سيتراجع عن دعمه إذا ثبت أن رونالدو أساء التصرف، أو أن مغادرته لمعسكر المنتخب جاءت بعد اتفاق مسبق مع الجهاز الفني.

ويزيد إعجاب رونالدو بتصريحات ميلو من حالة الاهتمام بموقف قائد البرتغال، في وقت تترقب فيه الجماهير تفاصيل جديدة بشأن علاقته بالمنتخب والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.