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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة كندا

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
عمرو مصطفى

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب كندا، في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس بدورة الصداقة الودية الدولية، تحت 18، والمقامة في سويسرا، ضمن برنامج استعداد منتخب الناشئين لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:

عبد العزيز محمود.

في خط الدفاع:

عادل علاء

محمد صبرى

محمد السيد (الديزل)

محمد جمال.

في خط الوسط:

أحمد بشير

مهند مجدي

دانيال تامر

سيف كريم

زياد سعودي.

في الهجوم:

خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مالك عمرو

محمد عبيد

آدم يوسف

أمير حسن

عبد الله عمرو

أحمد صفوت

يوسف عبد الله 

أدهم حسيب

أمير أبو العز

حسين عبد اللطيف منتخب الناشئين كندا دورة الصداقة

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