قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل عميد نواب سوهاج محمد عبد الرحمن هلالي عن 84 عامًا
بعد توجيهات الرئيس السيسي .. موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وزير التعليم : ضبطنا حالات مخالفات فردية جارٍ التحقق منها والتعامل معها بحسم
الخرباوي : جماعة الإخوان الإرهابية ذئاب جائعة بلا دين أو خلق
اتصال سري مع كيم .. تصريح مفاجئ من ترامب قبل المناورات العسكرية على حدود كوريا الشمالية
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تتكلف 900 مليار دولار.. ترامب: معارضو قاعة الرقص في البيت الأبيض غير مخلصين للوطن

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين بأن منتقديه الذين يعارضون قاعة الرقص المقترحة في البيت الأبيض غير مخلصين للوطن.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "إن معارضي قاعة الاحتفالات هم، في رأيي، غير مخلصين لبلادنا"، مضيفا "وأعتقد أننا نسير على ما يرام، أننا متقدمون على الجدول الزمني بكثير وستكون أجمل قاعة احتفالات من نوعها".

وأشاد ترامب بما وصفه بـ"الحماية العسكرية الهائلة" التي ستُوفرها قاعة الاحتفالات، مؤكدا أنها آمنة للغاية.

وأضاف: "هذه القاعة للرؤساء القادمين، إنها ليست لي"، مشيرًا إلى قاعة الاحتفالات بأنها "هدية" للبلاد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن تكلفة قاعة الاحتفالات ستصل إلى 900 مليار دولار على الأقل في حال اكتمال المشروع.

مع ذلك، أمرت محكمة الاستئناف الإدارة بوقف جميع أعمال المشروع بحلول 21 أغسطس ، ما لم تتدخل المحكمة العليا للموافقة على التجديد.

وصرح المدعي العام تود بلانش يوم الأحد بأنه يعتقد أن الكونجرس قد منح ترامب بالفعل صلاحية بناء قاعة الاحتفالات بموجب الصلاحيات الرئاسية القائمة.

وقال بلانش في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا نعتقد أننا بحاجة إلى الرجوع إلى الكونجرس. نعتقد أن الكونغرس قد منحنا بالفعل الصلاحية للقيام بما نقوم به".

وأضاف: "نأمل أن تُقر المحكمة العليا بذلك حتى نتمكن من إنجاز قاعة الاحتفالات في أسرع وقت ممكن. تذكروا، نعم، إنها مجرد قاعة احتفالات، ولكنها أيضاً إضافة مهمة وضرورية لأمن هذه المدينة وأمن الرئيس وعائلته".

ترامب معارضو قاعة الرقص قاعة الرقص في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي قاعة الرقص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بـ25.8 مليار جنيه

القيمة المضافة

ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين 5.3 % في 7 أشهر

البنك المركزي

البنك المركزي : ارتفاع الأصول الأجنبية 785 مليون دولار في شهر

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد