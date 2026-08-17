تتكلف 900 مليار دولار.. ترامب: معارضو قاعة الرقص في البيت الأبيض غير مخلصين للوطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين بأن منتقديه الذين يعارضون قاعة الرقص المقترحة في البيت الأبيض غير مخلصين للوطن.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "إن معارضي قاعة الاحتفالات هم، في رأيي، غير مخلصين لبلادنا"، مضيفا "وأعتقد أننا نسير على ما يرام، أننا متقدمون على الجدول الزمني بكثير وستكون أجمل قاعة احتفالات من نوعها".

وأشاد ترامب بما وصفه بـ"الحماية العسكرية الهائلة" التي ستُوفرها قاعة الاحتفالات، مؤكدا أنها آمنة للغاية.

وأضاف: "هذه القاعة للرؤساء القادمين، إنها ليست لي"، مشيرًا إلى قاعة الاحتفالات بأنها "هدية" للبلاد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن تكلفة قاعة الاحتفالات ستصل إلى 900 مليار دولار على الأقل في حال اكتمال المشروع.

مع ذلك، أمرت محكمة الاستئناف الإدارة بوقف جميع أعمال المشروع بحلول 21 أغسطس ، ما لم تتدخل المحكمة العليا للموافقة على التجديد.

وصرح المدعي العام تود بلانش يوم الأحد بأنه يعتقد أن الكونجرس قد منح ترامب بالفعل صلاحية بناء قاعة الاحتفالات بموجب الصلاحيات الرئاسية القائمة.

وقال بلانش في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا نعتقد أننا بحاجة إلى الرجوع إلى الكونجرس. نعتقد أن الكونغرس قد منحنا بالفعل الصلاحية للقيام بما نقوم به".

وأضاف: "نأمل أن تُقر المحكمة العليا بذلك حتى نتمكن من إنجاز قاعة الاحتفالات في أسرع وقت ممكن. تذكروا، نعم، إنها مجرد قاعة احتفالات، ولكنها أيضاً إضافة مهمة وضرورية لأمن هذه المدينة وأمن الرئيس وعائلته".