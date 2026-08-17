ترامب: زعيم كوريا الشمالية ردّ على طلبي لإجراء محادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ردّ على طلبه إجراء محادثات بينهما، في إشارة إلى احتمال استئناف التواصل المباشر بين واشنطن وبيونج يانج.

ورد الرئيس الأمريكي -خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي اليوم الاثنين عندما سُئل عما إذا كان سيجري محادثة مع الزعيم الكوري الشمالي- قائلا: " نعم، لقد ردّ"، في إشارة إلى كيم جونج أون، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة الرد أو توقيت المحادثة المحتملة.

وفي وقت لاحق من ظهوره في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي: "أنا على وفاق معه بشكل جيد جدًا".