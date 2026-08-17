لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

حصدت المملكة العربية السعودية جائزة "أفضل دولة مستضيفة‏"‏ من بطولة العالم ‏"‏إيه بي بي فورمولا إي‏"‏، في إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك خلال حفل جوائز نهاية موسم 2025/2026 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء تتويج السعودية بالجائزة الجديدة تقديرا لتميزها في استضافة وتنظيم سباقات السيارات الكهربائية، إلى جانب نجاحها في تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات المرتبطة برياضة المحركات، بما رسخ حضورها كإحدى الوجهات البارزة للبطولات العالمية.

وتعود شراكة المملكة مع فورمولا إي إلى عام 2018، عندما استضافت سباقات البطولة في الدرعية، قبل انتقالها إلى جدة عام 2025، وشهدت أولى جولات جدة نجاح جماهيري كبير، بعدما سجلت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباق ‏"‏جدة إي بري‏"‏ رقم قياسي كأكثر فعاليات فورمولا إي مشاهدة، بإجمالي 65 مليون مشاهد حول العالم.

وأكد المهندس منصور بن علي المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الجائزة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها الجهات السعودية في تنظيم السباقات وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الطموح يتجاوز استضافة البطولات إلى بناء منظومة مستدامة لرياضة المحركات، وتطوير المواهب الوطنية وخلق فرص جديدة في القطاع.

من جانبه، أشاد ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفورمولا إي، بالشراكة الممتدة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مؤكدا أن التعاون منذ 2018 أسهم في دعم نمو البطولة وتعزيز حضورها عالميا.

كما لعبت جدة دور مهم في تطوير منافسات فورمولا إي، بعدما أصبحت أول مدينة تطبق تقنية ‏"‏BOOST PIT‏"‏ خلال الموسم الحادي عشر، والتي تضمنت توقف إلزامي في منطقة الصيانة، قبل اعتمادها لاحقا في جولات أخرى من البطولة.

ويعكس التكريم تصاعد مكانة السعودية في استضافة كبرى فعاليات رياضة المحركات، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز القطاع الرياضي واستقطاب الأحداث العالمية.